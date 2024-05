Arbeitslose lässt Jobcenter-Termin sausen: "Ich sitze auf dem Klo, funktioniert nicht"

Bremerhaven - An jeder Ecke wird händeringend nach Personal gesucht, dennoch gibt es 2,8 Millionen Arbeitslose: Statistiken, die auf den ersten Blick kollidieren. Doch welche Hürden es teilweise gibt, Menschen in Arbeit unterzubringen, und wo auch den Jobcentern die Hände gebunden sind, will Sarah Tacke (41) in einer aktuellen ZDF-Doku herausfinden.

ZDF-Moderatorin Sarah Tacke (41) stellt sich die Frage, wieso es in Deutschland knapp drei Millionen Arbeitslose und zwei Millionen offene Stellen gibt. © ZDF/Phil Porter

Es gibt Menschen, die arbeiten wollen, aber in ihrer Region nichts Adäquates finden. Und es gibt jene, deren Bemühungen sich in Grenzen halten. Die kennt Maren Tesche nur zu gut. Die Arbeitsvermittlerin beim Jobcenter Bremerhaven erzählt von einer Zählung, die ergab, dass innerhalb von drei Monaten rund 40 Prozent der Termine für Arbeitssuchende nicht wahrgenommen wurden.

Bei einem Telefonat ist das Drehteam dabei. "Wir haben ja eine Verabredung, wo sind Sie denn?", fragt Tesche die Frau. "Tja, noch daheim. Ich habe mich heute früh übergeben, ich sitze auf dem Klo, funktioniert nicht."

Sie hätte zumindest absagen können, gibt Tesche an. Und ist genervt. "Man kommt ja auch nicht voran. Man lädt ein und lädt noch mal ein und lädt noch mal ein - und die Leute kommen nicht."

Was hält die Arbeitsvermittlerin von Kürzungen bei mehrmaligem Nichterscheinen? "Ich weiß nicht, ob das was ändert, ob sich Kunden dadurch abschrecken lassen." Sie stellt die Frage in den Raum, was man erreicht, wenn man jemanden mit Druck und Zwang in einen Job steckt: "Ich möchte auf einer vernünftigen Ebene arbeiten und nicht Angst und Schrecken verbreiten."

Zudem sei sie vielmehr eine Lebensbegleiterin. "Arbeitsvermittlung ist eigentlich das Wenigste, was passiert."