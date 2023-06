Der frühe Vogel fängt den Wurm: Das "moma" ist zu Gast in Berlin-Neukölln

Sara El Damerdash (34) ist eine der Moderatorinnen des Morgenmagazins vom ZDF. © Jens Gyarmaty/ZDF/dpa

Das üblicherweise aus dem ZDF-Hauptstadtstudio ausgestrahlte Frühstücksfernsehen wird am Karl-Marx-Platz stattfinden.

Von 5.30 Uhr bis 9 Uhr sprechen viele Neuköllner Gäste über Themen rund um den Berliner Bezirk. Auch Bezirksbürgermeister Martin Hikel (37) wird vor Ort sein.

Das ZDF lädt interessierte Zuschauer zu dieser besonderen Veranstaltung ein. Dabei haben Frühaufsteher ab 5 Uhr eine besonders gute Chance, einen der begehrten Plätze im Zuschauer-Sitzbereich zu ergattern.

Interessierte können sich für die Sendung am 13. Juni per Mail unter ticketservice@zdf.de anmelden. Dabei besteht die Möglichkeit, an der Veranstaltung entweder von Beginn an bis zum Schluss teilzunehmen oder aber auch nur für einen begrenzten Zeitraum die Sendung hautnah zu verfolgen.