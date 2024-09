"Kati - Eine Kür, die bleibt": Neuer Fernsehfilm über Katarina Witts Comeback

Im Film wünscht "Frau Müller" (Dagmar Manzel, 66, r.) Kati Witt (Lavinia Nowak, 29) alles Gute für die bevorstehende Kür. © Stanislav Honzík

Der gut 90-minütige Streifen "Kati - Eine Kür, die bleibt" (3. Oktober, 20.15 Uhr, ZDF) erzählt die Geschichte ihres sportlichen Comebacks 1994 bei den Olympischen Spielen in Lillehammer.

"Plötzlich am Set eines Filmes zu stehen, bei dem ein Teil deiner eigenen Lebensgeschichte erzählt wird, war zugegebenermaßen etwas eigenartig, aber auch eine große Ehre", sagt Kati Witt über "ihren" abendfüllenden Streifen.

"Es war selbst mein persönlicher Wunsch, dass wir das Jahr 1993/94 in den Mittelpunkt stellen."

Worum geht es genau? Nach ihrem Olympiasieg 1988 wird die Chemnitzerin in den USA als "schönstes Gesicht des Sozialismus" zum Superstar. Wieder zurück in Deutschland will sie noch einmal für das vereinte Deutschland zu Olympia fahren. Parallel dazu setzt sich Kati mit ihrer Vergangenheit in der DDR auseinander.