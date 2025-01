Was "Der Palast"-Star Petra Kleinert aus der DDR-Zeit vermisst

"In kultureller Hinsicht ist nach dem Ende der DDR viel verloren gegangen. Die künstlerische Ausbildung in der DDR war einfach fantastisch: Sie war geschützt, da konnte nicht jeder einfach so mitmischen", erklärt die Schauspielerin.

Der neue Intendant Gerd Kolberg (Benno Fürmann, 51) will Uschi Schmidt nicht mehr als Kantinen-Chefin haben. © ZDF/Hannes Hubach

Um die neuen Freiheiten, aber vor allem die Herausforderungen, die mit der Wende einhergingen, dreht sich auch die neue Staffel von "Der Palast". Petra Kleinert spielt darin die Kantinen-Chefin Uschi Schmidt. "Die Rolle ist nicht so groß", räumt sie ein.

"Ich habe sowohl in der ersten als auch in der zweiten Staffel einen Monolog, weshalb ich diese Rolle spielen wollte. Ihre Statements kann ich voller Freude unterschreiben - sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Für mich ist wichtig, dass Menschen eine Haltung haben; dass sie das, was sie an Menschlichkeit, Moral und humanistischen Werten vertreten, auch leben. Und das mag ich an der Figur, das ist sie eins zu eins."

Natürlich hat ihre Rolle "auch eine gewisse Unsicherheit, aber auch einen gewissen Trotz. Und das gefällt mir."

Und: "Sie wird [aufgrund] ihrer Äußerlichkeit und ihres Bildungsstandes immer wieder unterschätzt."