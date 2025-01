Wohnung gegen Sex! Obdachlose Jana: "Einer will Vergewaltigung machen!"

Köln/Düsseldorf - Schätzungsweise 600.000 Wohnungslose gibt es in Deutschland, die teilweise jede Nacht auf der Suche nach einem Schlafplatz sind. Für die Kölnerin Jana (50) soll sich das endlich ändern, sie bekommt eine ehrenamtlich produzierte Holzhütte. Die Chance, ihr Leben in den Griff zu kriegen, nutzt sie aber nicht.

Jana (50) lebt auf der Straße. © ZDF/Tiemo Fenner

Das "Little Home" mit der Hausnummer 252 ist fertig. Die neue glückliche Inhaberin soll Jana werden, die aktuell noch bei Kumpel Adam auf engstem Raum in dessen drei Quadratmeter großen Hütte lebt. "Adam ist mein Retter. Wenn ich den nicht hätte, wäre ich im Arsch", sagt die Alkoholkranke in der ZDF-Doku "Schutzlos ausgeliefert".

"Wir versuchen, Frauen vorzuziehen, weil sie auf der Straße einen anderen Schutz brauchen", erklärt Sven Lüdecke die Priorisierung. "Ich habe eine getroffen, die gesagt hat: 'Nach der vierten Vergewaltigung ist nichts mehr schlimm.' Das ist so unvorstellbar in meinem Kopf", so der Initiator des Little Homes e. V.

Jana schlief bislang am Bahnhof oder an Bushaltestellen. Dort sei es nicht selten zu Gewalt gekommen. Durch Schläge habe die Kölnerin mehrere Zähne verloren.

Dass viele obdachlose Frauen im Stadtbild nicht zu sehen sind, liegt nicht selten an Männern, die die Notlage ausnutzen, sie bei sich aufnehmen - allerdings oftmals für eine Gegenleistung. "Einer will Vergewaltigung machen, und das mach’ ich nicht!"