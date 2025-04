Menschliche Kacke als Dünger? "Spätestens hier hat das nichts mehr mit Scheiße zu tun"

Eberswalde - Florian Augustin (32) will der Natur das zurückgeben, was der Mensch ihr durch die Ernte entzieht. Dafür geht er mit seiner Firma einen Weg, der zunächst wenig appetitlich klingen mag.

Florian August ist stolz auf seinen natürlichen Dünger. © ZDF/Oliver Wolff

"Es ist wunderschön zu sehen, wenn dieser Humus wieder aufs Feld regnet", sagt der Brandenburger in der ZDF-Doku "37 Grad - Kreative Köpfe, große Träume: Nachhaltig wirtschaften". Augustin: "In dem Moment schließt sich wirklich der Kreislauf."

Durch den von ihm produzierten und durchaus außergewöhnlichen Dünger, der innerhalb von sechs bis acht Wochen entsteht, werde die Bodenfruchtbarkeit langfristig gepflegt und erhalten. Denn dieser Humus wird aus menschlichem Kot hergestellt.

"Ich will, dass alle Rohstoffe wieder zurück in den Kreislauf kommen. Dazu gehören auch unsere Ausscheidungen", so der Geschäftsführer der Eberswalder Firma Finizio, der mit seiner Revolution im vergangenen Jahr in der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" aufgetreten war. "Hygienisch recycelt riechen sie auch gar nicht mehr."

Nach seinem Abitur sei er drei Jahre lang gereist, habe einen großen Weltschmerz und ein großes Bewusstsein für globale Krisen gehabt. "Ich war händeringend auf der Suche nach einem Beruf, der es mir ermöglicht, mich positiv einzubringen."