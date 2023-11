Zu schwache Quote? Diese Sendung fliegt bei ProSieben aus dem Programm

Linda Zervakis (48) und Matthias Opdenhövel (53) moderieren im Dezember ihre letzte Sendung auf ProSieben. © Felix Hörhager/dpa

Nach 77 Folgen wird am 20. Dezember Schluss sein, verkündete der Sender am Freitag.

"Das ist eine sehr schmerzhafte Entscheidung", erklärte der ProSieben-Chef Hannes Hiller (37). Er dankte den Moderatoren, Linda Zervakis (48) und Matthias Opdenhövel (53), für ihren Einsatz.

Das Format, das zunächst montags um 20.15 Uhr lief, präsentierte einen Mix aus Information und Entertainment. ProSieben wollte mehr journalistische Inhalte ins Programm aufnehmen - doch die guten Quoten blieben aus. Nach zwei Monaten wurde die Sendung auf den späteren Mittwochabend verlegt.

Trotzdem will der Sender weiter an seiner "Infotainment"-Strategie festhalten: "ProSieben wird sein journalistisches Engagement nicht reduzieren", so Hiller.