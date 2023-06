Vanessa Stehler zeigt After-Baby-Body und lacht: "Die einen haben halt Glück, die anderen nicht"

Das Model Vanessa Stehler (32) zeigt stolz ihren flachen After-Baby-Bauch. © Screenshot: Instagram/vanessastehler (Bildmontage)

In ihrer Story auf Instagram war das 32-jährige Model in einer hautengen Leggins und einem knappen T-Shirt zu sehen, während Baby Tommi Alfred in einer automatischen Wiege schlummerte und vor sich hin brabbelte.



Vanessa habe in der Schwangerschaft 22 Kilogramm an Gewicht zugelegt, wie sie in ihrer Story verriet. Innerhalb von nur vierzehn Tagen nach der Entbindung habe die Beauty nun zwölf Kilogramm abgenommen.

Die Rückbildung scheine sehr gut zu laufen, freute sie die frischgebackene Mama über ihren straffen Bauch. Dabei habe die 32-Jährige für diesen Traum-After-Baby-Body so gut wie nichts gemacht.

Während Vanessa stolz ihre Figur präsentierte, sagte die Influencerin: "Ich habe nur gestillt."