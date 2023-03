Von Ex-Patrick inspiriert: Antonia Hemmer will den Jagdschein machen

Hannover – Nach dem Ende einer Beziehung hängen viele noch an einem Kleidungsstück oder anderen Dingen, die der Ex-Partner zurückgelassen hat. Antonia Hemmer (22) ist da keine Ausnahme, nur hängt sie noch an einem Hobby, welches Bauer Patrick Romer (27) mit in die Beziehung gebracht hat: Der Reality-TV-Star will einen Jagdschein machen.