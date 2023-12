Zoo Leipzig: Neu gruppierte Elefantenherde bringt gleich viermal neuen Nachwuchs

Der MDR berichtet in seiner Spezialausgabe der Sendung "Elefant, Tiger & Co." über die Entwicklung der Elefantenherde im Zoo Leipzig.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Mittlerweile ist es schon drei Jahre her, dass eine große Veränderung im Elefantenhaus des Leipziger Zoos anstand. Das Ziel dabei war es, endlich wieder eine eingespielte und wachsende Elefantenherde zu bekommen. Ob dies funktioniert hat? Darüber berichtet der MDR in seiner Spezialausgabe der Sendung "Elefant, Tiger & Co.".

Mit circa zwei Jahren sind Elefanten länger als alle anderen Tiere trächtig. © MDR Ganze 6500 Quadratmeter groß ist das Elefantengehege im Leipziger Zoo. Dieses soll natürlich auch mit viel Leben gefüllt werden. Doch danach sah es lange Zeit nicht aus, berichtet der MDR in seiner neusten Sonderausgabe der Sendung "Elefant, Tiger & Co.". Die Aufzucht funktionierte lange Zeit nicht wie geplant. Eine Änderung musste her und so wurde die Elefantenherde vor drei Jahren neu gruppiert. Mit der Leitkuh Kewa, ihrem Sohn und ihren zwei Töchtern sowie der Tante zogen fünf neue Elefanten vom Berliner Zoo nach Leipzig um. Dabei war höchste Vorsicht geboten, denn die Dickhäuter bringen bis zu fünf Tonnen auf die Waage. "Der Elefant ist nicht böse, er ist vielleicht überfordert oder gestresst und weil er einfach körperlich präsent ist, kann es gefährlich werden", erklärt der Revierleiter des Berliner Zoos, Mario Hammerschmidt.

Leipziger Elefantengehege wird aufgestockt: Fünf neue Bewohner ziehen ein

Die Neugruppierung brachte frischen Wind ins Elefantenhaus. © MDR Die Integration der neuen Gruppe in die bereits bestehende Herde war aufregend, schließlich hätte jederzeit etwas schiefgehen können. "Es kann passieren, dass die nie wirklich aufgenommen werden", bestätigt Angela Stöger, Verhaltensforscherin der Universität Wien. Auch der Leipziger Zoodirektor Prof. Jörg Junhold war bereits bei missglückten Integrationsversuchen dabei: "Wir wissen alle immer nicht, wenn wir Tiere zusammen lassen, die nicht miteinander gelebt haben, was wirklich passiert. Greifen die sich an? Werden die aggressiv zueinander? Verletzen die sich? Und da haben wir hier in Leipzig auch schon alles erlebt." Doch der mutige Schritt hat sich gelohnt und nachdem sich die neuen Mitglieder im Elefantenhaus eingelebt hatten, konnte die nächste wichtige Etappe eingeleitet werden: die Fortpflanzung.

Elefant, Tiger & Co.: Projekt Nachwuchs geht auf