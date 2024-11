Diese Weltrekorde könnten heute in Hamburg aufgestellt werden

Hamburg - Wird Geschichte geschrieben? Zwei Tage vor dem offiziellen Guinness World Records Day wollen am Dienstag in Hamburg wieder Weltrekordjäger neue Rekorde aufstellen.

Kampfsportler Muhamed Kahrimanovic (M.) will am heutigen Dienstag in Hamburg gleich mehrere Weltrekorde aufstellen. (Archivfoto) © Markus Scholz/dpa

In einem Duell treten die beiden Kampfsportler Joe Alexander und Muhamed Kahrimanovic gegeneinander an, beide sind seit Jahrzehnten in der Weltrekordszene unterwegs.

Unterstützt werden die beiden Männer von der Kampfsportlerin Palina Glebova, die auch schon einige Weltrekorde aufgestellt hat.

Unter anderem möchte Kahrimanovic Baseballschläger, Bretter und Kokosnüsse mit der Hand zerschlagen.

Alexander versucht, Strohhalme vom Mund mit einer Bullenpeitsche wegzuschlagen, Pfeile aus der Luft zu fangen und Plastikflaschen in der Luft mit einem Samurai-Schwert zu zerteilen - alles mit verbundenen Augen.