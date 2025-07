Entgleister Regionalzug: Lokführer, Azubi und Fahrgast sterben, 50 Menschen verletzt

Riedlingen - Wrackteile und die Überreste von Sitzen lassen erahnen, was hier passiert sein muss: Ein Regionalzug ist im Südosten Baden-Württembergs entgleist . Es gab 50 Verletzte und drei Tote! Ursache soll ein Erdrutsch nach Starkregen gewesen sein.

Alles in Kürze

Wie es zu der Katastrophe kommen konnte, steht jetzt im Fokus der Ermittler. © Uncredited/dpa

Die Waggons sind teils ineinander gerutscht, liegen in der Böschung. "Man sieht auch in der Botanik drumherum, dass da sehr große Kräfte am Werk waren", sagt Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Regionalexpress mit ungefähr Tempo 80 unterwegs war.

Wie es zu der Katastrophe kommen konnte, steht am Tag danach im Fokus der Ermittler. Die Erforschung des Unfallhergangs habe erste Priorität, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Vor Ort waren Fachleute der Kriminaltechnik und Experten für Bahnunfallermittler. Wie lange die Ermittlungen vor Ort noch dauern, sei nicht absehbar, so der Sprecher.

Nahe Riedlingen im Landkreis Biberach war am Sonntagabend ein Regionalzug entgleist, der auf dem Weg von Sigmaringen nach Ulm war. Dabei kamen nach Angaben der Polizei drei Menschen ums Leben. Darunter sind laut Angaben der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) der Lokführer und ein Auszubildender der Deutschen Bahn. Zudem kam auch ein Fahrgast ums Leben.

Insgesamt wurden rund 50 Menschen verletzt, die meisten davon leicht. 25 Menschen seien schwer verletzt worden. In dem betroffenen Zug der Linie RE 55 saßen laut einem Sprecher der Bundespolizei rund 100 Menschen.