Gefährliche Luft am Abend: Warnung vor hoher Ozonbelastung in Baden-Württemberg

Karlsruhe/Stuttgart - Wegen hoher Lufttemperaturen und intensiver Sonneneinstrahlung warnt die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) vor erhöhten Ozonkonzentrationen in weiten Teilen Baden-Württembergs .

Körperliche Aktivitäten sollten laut LUBW derzeit vorrangig auf den Morgen gelegt werden. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

"Ozonempfindliche Personen und Kinder sollten körperliche Anstrengungen und sportliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden verlegen", sagte der Präsident der LUBW, Ulrich Maurer. Am Spätnachmittag und Abend seien die Ozonkonzentrationen besonders hoch. Mit abnehmender Bewölkung und abnehmendem Wind verstärkten sich die Konzentrationen.

Ab einem Wert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wird Kindern, Jugendlichen sowie entsprechend empfindlichen Menschen von körperlicher Betätigung im Freien abgeraten.

Ab einem Wert von 240 Mikrogramm wird dies allen Menschen empfohlen und es wird Ozon-Alarm ausgerufen. Solche hohen Spitzenkonzentrationen wurden letztmals im Jahr 2015 von der LUBW registriert.

Die Empfindlichkeit gegenüber Ozon ist laut LUBW individuell unterschiedlich. In höherer Konzentration verursacht das Gas zahlreiche Probleme für Menschen, Tiere und Pflanzen. Bei den Pflanzen beeinträchtigt eine erhöhte Ozonkonzentration das Wachstum.

Das Reizgas Ozon kann etwa heftige Kopfschmerzen verursachen und auch die Atemwege schädigen.