Heftiger Unfall auf B10: Autos kollidieren, Mann in Lebensgefahr

Auf der Bundesstraße 10 kam es zu einem schweren Unfall: Zwei Autos stießen zusammen, wobei die beiden Beteiligten schwer verletzt wurden.

Von Jule Meck

Pforzheim - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 10 bei Pforzheim ist ein Fahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Auf der Bundesstraße 10 kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos.
Auf der Bundesstraße 10 kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos.  © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Dieser musste von Rettungskräften aus dem Auto geborgen werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der 26-jährige Fahrer eines Porsches erlitt leichte Verletzung. Sein 27-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Porschefahrer mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug zu schnell unterwegs. Erste Verdachtsmomente ergaben zudem Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Nähere Angaben dazu gab es zunächst nicht.

18 Meter langer Wal am Himmel: Drachenfestival in Renningen gestartet
Baden-Württemberg 18 Meter langer Wal am Himmel: Drachenfestival in Renningen gestartet

Wie es genau zu dem Unfall zwischen dem Porsche und dem Mercedes kam, blieb vorerst unklar. Derzeit werde noch ermittelt, ob der Mercedesfahrer über eine Einmündung auf die Bundesstraße 10 einbog – oder eine unerlaubte Kehrtwende auf der Fahrbahn machte.

Der Unfall passierte in einem Einmündungsbereich.

Feuerwehr und Polizei waren für mehrere Stunden im Einsatz.
Feuerwehr und Polizei waren für mehrere Stunden im Einsatz.  © Waldemar Gress / EinsatzReport24
Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, einer von ihnen schwebt derzeit in Lebensgefahr.
Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, einer von ihnen schwebt derzeit in Lebensgefahr.  © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Hinweise auf ein unerlaubtes Straßenrennen gab es laut Sprecher bislang nicht. Die Polizei sperrte die Straße für mehrere Stunden bis zum frühen Morgen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Ein Sachverständiger soll nun das Unfallgeschehen ermitteln.

Erstmeldung von 10.07 Uhr, zuletzt aktualisiert um 11.55 Uhr.

Titelfoto: Waldemar Gress / EinsatzReport24

Mehr zum Thema Baden-Württemberg: