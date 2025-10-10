Heftiger Unfall auf B10: Autos kollidieren, Mann in Lebensgefahr

Pforzheim - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 10 bei Pforzheim ist ein Fahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Auf der Bundesstraße 10 kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Dieser musste von Rettungskräften aus dem Auto geborgen werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der 26-jährige Fahrer eines Porsches erlitt leichte Verletzung. Sein 27-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Porschefahrer mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug zu schnell unterwegs. Erste Verdachtsmomente ergaben zudem Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Nähere Angaben dazu gab es zunächst nicht.

Wie es genau zu dem Unfall zwischen dem Porsche und dem Mercedes kam, blieb vorerst unklar. Derzeit werde noch ermittelt, ob der Mercedesfahrer über eine Einmündung auf die Bundesstraße 10 einbog – oder eine unerlaubte Kehrtwende auf der Fahrbahn machte.

Der Unfall passierte in einem Einmündungsbereich.