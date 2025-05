Mann verschenkt rund 100 Kugeln Eis an Gäste: "Wollte sein Glück einfach teilen"

Pforzheim - Ein höchst spendabler Unbekannter hat in einer Eisdiele im baden-württembergischen Pforzheim zahlreiche Kunden mit Eiskugeln beschenkt und für viele glückliche Gesichter gesorgt.

Zahlreiche Kunden freuten sich über die Großzügigkeit. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der ältere Herr sei am vergangenen Mittwoch bei strahlendem Himmel in die Eisdiele marschiert, habe 180 Euro auf den Tresen gelegt und darum gebeten, dafür Eis auszugeben.

Innerhalb von rund drei Stunden seien so etwas mehr als 100 Kugeln an Kunden verschenkt worden, die in den Laden kamen, berichtete Eisdielen-Inhaber Alldyz Korqaj. "Er hat soviel Freude verbreitet!"

Korqaj hatte sich seinen Worten zufolge zunächst vergewissert, dass der Mann nicht betrunken oder anderweitig eingeschränkt gewesen sei - und dann konnte es losgehen. Die Gäste seien erstaunt und dankbar gewesen, erzählte Korqaj.