Trockenheit im Südwesten: Grundwasserspiegel sinkt weiter

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Jede dritte Messstelle im Südwesten meldet niedrige Werte. Wie sich Trockenheit und Verdunstung auf die Entwicklung der Grundwasserlage auswirken.

Von Marco Krefting

Karlsruhe - Angesichts der hochsommerlichen Verhältnisse in den vergangenen Wochen sind die Grundwasservorräte im Südwesten aktuell niedriger als vor einem Jahr.

Engpässe in der Wasserversorgung bestehen derzeit nicht. (Symbolfoto)
Engpässe in der Wasserversorgung bestehen derzeit nicht. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

"Anfang Juli 2026 überwiegen in Baden-Württemberg unterdurchschnittliche Grundwasserverhältnisse mit rückläufiger Entwicklungstendenz", heißt es im Bericht "Grundwasserstände und Quellschüttungen" der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe.

Großräumige Engpässe in der Wasserversorgung seien aufgrund der momentanen Beobachtungen allerdings nicht zu erwarten.

Die Grundwasserstände und Quellschüttungen bewegen sich den Angaben zufolge auf unterdurchschnittlichem Niveau, aber meist noch innerhalb des unteren Normalbereichs. Jede dritte Messstelle liege aber darunter, hieß es.

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Betroffen seien unter anderem südöstliche Landesteile. "Die Situation hat sich in den vergangenen Wochen auch im Neckarbecken zugespitzt", teilten die Fachleute mit.

In den kommenden Wochen sei von Rückgängen auszugehen. "Die Flächen mit niedrigen Grundwasserverhältnissen werden zunehmen."

Neubildung wohl bald unterbrochen

Im Wald herrscht vielerorts starke Trockenheit.
Im Wald herrscht vielerorts starke Trockenheit.  © Bernd Weißbrod/dpa

Die obe ren Bodenschichten seien wegen der hohen Temperaturen und der Verdunstung ausgetrocknet, heißt es in dem Bericht. In tieferen Bodenschichten sei noch eine gewisse Restfeuchte vorhanden.

Allerdings dürfte eine Neubildung aus Niederschlägen in Kürze unterbrochen werden.

Für die Bewertung berücksichtigt die LUBW die aktuelle Situation, setzt sie in Bezug zur bisherigen Entwicklung und erstellt Prognosen.

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Dabei werden Faktoren herangezogen wie Bodenfeuchte, meteorologische Daten wie Temperatur und Niederschläge sowie der bisherige saisonale gewässerkundliche Jahresverlauf der Messstellen.

Titelfoto: Bildmontage: Marijan Murat/dpa, Bernd Weißbrod/dpa

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