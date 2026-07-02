Trockenheit im Südwesten: Grundwasserspiegel sinkt weiter

Karlsruhe - Angesichts der hochsommerlichen Verhältnisse in den vergangenen Wochen sind die Grundwasservorräte im Südwesten aktuell niedriger als vor einem Jahr.

Engpässe in der Wasserversorgung bestehen derzeit nicht. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

"Anfang Juli 2026 überwiegen in Baden-Württemberg unterdurchschnittliche Grundwasserverhältnisse mit rückläufiger Entwicklungstendenz", heißt es im Bericht "Grundwasserstände und Quellschüttungen" der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe.

Großräumige Engpässe in der Wasserversorgung seien aufgrund der momentanen Beobachtungen allerdings nicht zu erwarten.

Die Grundwasserstände und Quellschüttungen bewegen sich den Angaben zufolge auf unterdurchschnittlichem Niveau, aber meist noch innerhalb des unteren Normalbereichs. Jede dritte Messstelle liege aber darunter, hieß es.

Betroffen seien unter anderem südöstliche Landesteile. "Die Situation hat sich in den vergangenen Wochen auch im Neckarbecken zugespitzt", teilten die Fachleute mit.

In den kommenden Wochen sei von Rückgängen auszugehen. "Die Flächen mit niedrigen Grundwasserverhältnissen werden zunehmen."