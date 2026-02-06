Zwei Kita-Träger pleite: 600 Angestellte ohne Gehalt und rund 1300 betroffene Kinder

Karlsruhe - Ungewissheit für Eltern, Kinder und Angestellte - die beiden Karlsruher Kita-Träger Pro-Liberis und Lenitas haben Insolvenzantrag gestellt.

Hunderte Angestellte der betroffenen Kitas haben im Januar kein Gehalt bekommen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Betroffen sind mehr als 600 Beschäftigte in 18 Kitas und weiteren Einrichtungen vor allem in Karlsruhe, aber auch im Landkreis Karlsruhe und in Pforzheim. Das sagte der Geschäftsführer der beiden Gesellschaften, Peer Giemsch.

Der Betrieb laufe weiter - die Mitarbeitenden hätten im Januar jedoch kein Gehalt bekommen, wie Giemsch sagte. Die Zahlungsunfähigkeit habe sich bereits seit längerem abgezeichnet, man habe aber keine Lösung gefunden.

Laut der Stadt Karlsruhe sind insgesamt 1350 Kita-Plätze betroffen, davon 900 in Karlsruhe.

Beabsichtigt ist nach Giemschs Worten, mithilfe eines Insolvenzverwalters die Situation in den Griff zu bekommen, alle Betroffenen weiterzubeschäftigen und - auch nachträglich für Januar - zu bezahlen.

"Die Betriebsfortführung ist im Interesse der öffentlichen Hand", sagte Giemsch. Man sei mit allen betroffenen Kommunen im Gespräch. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeitenden seien bis Ende März über das Insolvenzgeld gesichert, hieß es dazu auch in einer Pressemitteilung der beiden Gesellschaften.