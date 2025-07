Einsatz eskaliert: 16-Jähriger attackiert Polizisten mit Hammer

Simbach am Inn - Ein 16-Jähriger hat einen Polizisten in Niederbayern mit einem Hammer attackiert und verletzt.

Alles in Kürze

Die Polizisten nahmen den Jugendlichen in Gewahrsam. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Niederbayern fuhren mehrere Beamte am Montag gegen 9.30 Uhr zur Wohnung des Jugendlichen in Simbach am Inn, um einen gegen ihn bestehenden Untersuchungshaftbefehl zu vollstrecken.

Demnach versuchte der 16-Jährige während des Einsatzes, mit einem Hammer auf einen der Polizisten einzuschlagen.

"Der Beamte konnte den Schlag mit dem Arm abwehren und wurde dabei leicht verletzt", so das Präsidium.

Warum ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Jugendlichen vorlag, wollte ein Polizeisprecher nicht sagen. Er sitzt inzwischen in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt ein.