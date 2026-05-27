Kurioser Einsatz in Unterfranken: Polizei holt bissige Schildkröte von Fahrradweg
Von Roland Beck
Würzburg - Eine ungewöhnliche Entdeckung beschäftigt die Polizei im Landkreis Würzburg: Zeugen meldeten am Dienstagmorgen eine etwa 30 Zentimeter große Schildkröte auf einem Fahrradweg bei Sommerhausen.
Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Tier um eine exotische Schnappschildkröte handelt.
Die Polizisten nahmen den Fund kurzerhand mit zur Dienststelle. Da die Tiere als wehrhaft gelten, ist die Unterbringung eine logistische Herausforderung. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, kann das Tier lediglich von der spezialisierten Auffangstation in München aufgenommen werden.
Bis zum Weitertransport verbleibe der bissige Gast in der Polizeiinspektion Ochsenfurt. Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs sollen das Tier in die bayerische Landeshauptstadt fahren.
Die Ermittler suchen nun nach dem Eigentümer der Schnappschildkröte. Wer sein Tier vermisst oder Hinweise zur Herkunft geben kann, soll sich mit der Dienststelle in Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331/8741-0 in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage:123rf/elmar gubisch, Polizeipräsidium Unterfranken/dpa