Kurioser Einsatz in Unterfranken: Polizei holt bissige Schildkröte von Fahrradweg

Würzburg - Eine ungewöhnliche Entdeckung beschäftigt die Polizei im Landkreis Würzburg: Zeugen meldeten am Dienstagmorgen eine etwa 30 Zentimeter große Schildkröte auf einem Fahrradweg bei Sommerhausen.

Jetzt muss die wehrhafte Schildkröte in eine spezialisierte Auffangstation in München gebracht werden. © Bild-Montage:123rf/elmar gubisch, Polizeipräsidium Unterfranken/dpa

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Tier um eine exotische Schnappschildkröte handelt.

Die Polizisten nahmen den Fund kurzerhand mit zur Dienststelle. Da die Tiere als wehrhaft gelten, ist die Unterbringung eine logistische Herausforderung. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, kann das Tier lediglich von der spezialisierten Auffangstation in München aufgenommen werden.

Bis zum Weitertransport verbleibe der bissige Gast in der Polizeiinspektion Ochsenfurt. Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs sollen das Tier in die bayerische Landeshauptstadt fahren.