25.07.2025 11:15 Drama an Bahnhof in Bayern: E-Scooter-Fahrer (20) von Zug erfasst

Am Bahnhof in Lauingen a.d. Donau in Bayern ist ein 20-Jähriger von einem Zug erfasst worden.

Von Benedikt Zinsmeister

Lauingen (Donau) - In Bayerisch-Schwaben ist ein 20-Jähriger von einem Zug erfasst und verletzt worden. Alles in Kürze E-Scooter-Fahrer von Zug erfasst in Lauingen

20-Jähriger bei Unfall verletzt

Zug hatte 250 Reisende an Bord

Bahnstrecke für 90 Minuten gesperrt

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr am Bahnhof Lauingen a.d. Donau. Demnach fuhr der 20-Jährige mit einem E-Scooter auf die Gleise. "Trotz Achtungspfiff und eingeleiteter Schnellbremsung erfasste der mit circa 250 Reisenden besetzte Euro City-Zug 112 den Mann", so die Behörde. Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zur Schwere seiner Verletzungen konnte die Bundespolizei keine Angaben machen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Bahnstrecke war für 90 Minuten gesperrt. Die Bundespolizei ermittelt wegen Gefährdung des Bahnverkehrs gegen den jungen Mann.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa