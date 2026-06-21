Drei Fahrzeuge krachen zusammen: Rollerfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Bad Staffelstein - Am Sonntagnachmittag waren gleich mehrere Fahrzeuge auf einer Staatsstraße im Landkreis Lichtenfels in einen Unfall verwickelt. Ein 65-jähriger Rollerfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Rollerfahrer konnte nicht mehr gerettet werden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 15.30 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Lichtenfels mit ihrem Audi auf der Staatsstraße 2204 von Bad Staffelstein in Richtung Unnersdorf unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Seestraße kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer, so die Polizei.

Eine unmittelbar hinter dem Roller fahrenden 28-jährige Seat-Fahrerin aus Ebern konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. In der Folge prallte sie ebenfalls gegen den Audi.

Der 65-Jährige aus dem Landkreis Lichtenfels wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Versorgung starb er kurze Zeit später im Krankenhaus. Die beiden Autofahrerinnen kamen nach bisherigen Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Polizei in Bad Staffelstein unterstützt.