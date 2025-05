Geldautomat gesprengt: Räuber verunglücken bei spektakulärer Flucht

Rosenheim/Linz - Drei mutmaßliche Geldautomatensprenger aus den Niederlanden sind nach spektakulärer Flucht aus Österreich in Bayern verunglückt.

Die Polizei prüft derzeit, ob die Täter auch für andere Sprengungen verantwortlich sind. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Die drei Männer bauten in der Nacht zum Sonntag in einem mutmaßlich gestohlenen Auto unweit der Grenze in Marktl einen Unfall.

Alle drei wurden so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten, teilte das Polizeipräsidium Rosenheim mit.

Die drei Männer werden verdächtigt, in der Nacht zum Freitag in Gmunden im Salzkammergut einen Geldautomaten gesprengt zu haben, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich in Linz anschließend sagte.

Die österreichische Kripo ermittelt, ob es einen Zusammenhang mit weiteren Taten gibt. Alle drei sind nach Worten des Polizisten niederländische Staatsangehörige.

Die Explosion in dem idyllischen Ferienort am Traunsee war so gewaltig, dass dabei nicht nur die Bank verwüstet, sondern nach erster Mitteilung der österreichischen Ermittler auch das ursprüngliche Fluchtauto der Gruppe schwer beschädigt wurde.