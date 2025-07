Kurioser Unfall auf Volksfest: Messer fällt aus Tasche und trifft Mann am Kopf

Von Annkathrin Stich

Murnau - Bei der Fahrt in einem Fahrgeschäft auf dem Volksfest in Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ist einem Mann ein Messer aus der Hosentasche gefallen und weggeschleudert worden. Es traf einen 23-Jährigen am Kopf und verletzte ihn, wie die Polizei mitteilte