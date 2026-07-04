Mit Kind im Auto: Frau unter Drogeneinfluss verliert Kontrolle und baut Unfall

Dietersburg - Eine 22 Jahre alte Autofahrerin soll in Dietersburg (Landkreis Rottal-Inn) unter dem Einfluss von Drogen einen Unfall verursacht haben. Im Wagen saß auch ein sechsjähriger Junge, wie die Polizei mitteilte.

Ein erster Drogentest verlief positiv auf Cannabiskonsum. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Demnach verlor die Autofahrerin am Freitagmorgen die Kontrolle über ihr Auto, es kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach.

Die 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der sechsjährige Junge, der mit im Auto saß, blieb unverletzt.

Am Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Unfall auf vorherigen Cannabiskonsum der Fahrerin zurückzuführen sein.

Laut Polizei soll ein erster Drogentest positiv ausgefallen sein.