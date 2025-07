16.07.2025 11:22 Schwerer Betriebsunfall bei Chemie-Unternehmen: Maschine erfasst Arm von Arbeiter

In einem Unternehmen für Spezialchemie in Moosburg an der Isar ist am Dienstagabend ein junger Arbeiter bei einem Betriebsunfall schwer verletzt worden.

Von Benedikt Zinsmeister

Moosburg - Ein 29-Jähriger ist bei einem Betriebsunfall in Oberbayern schwer verletzt worden. Alles in Kürze Arbeiter verletzt sich bei Betriebsunfall in Moosburg.

Maschine erfasst Arm des 29-Jährigen.

Kollegen befreien den Mann und stoppen das Gerät.

Der Verletzte wird mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen.

Laut Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück am Dienstag gegen 18.45 Uhr in einem Unternehmen für Spezialchemie in Moosburg an der Isar. Demnach arbeitete der junge Mann an einer Produktionsmaschine, als diese plötzlich den Arm des aus Moosburg stammenden 29-Jährigen erfasste. Arbeitskollegen eilten hinzu, stoppten das Gerät und befreiten den Mann. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht. Angehörige und Kollegen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt zum Unfallhergang. Am Mittwoch werden Spezialisten von Kripo und Berufsgenossenschaft den Unfallort untersuchen.

