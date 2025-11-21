Schwerer Unfall auf der B304: Ein Toter, fünf Verletzte

Teisendorf - Am Freitagabend kam es auf der B304 zwischen Oberteisendorf und Surberg zu einem schlimmen Verkehrsunfall . Dabei verlor eine Person ihr Leben.

Die Polizei hat die Unfallstelle abgesperrt. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei berichtet, kollidierten gegen 18.05 Uhr zwei Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wurde laut aktuellem Stand eine Person getötet, fünf weitere wurden verletzt.

Die Bundesstraße zwischen Oberteisendorf und Lauter ist aktuell laut Polizeihauptkommissar in beiden Richtungen komplett gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Die Polizei Traunstein gab um etwa 18.40 Uhr bekannt, dass die Arbeiten am Einsatzort längere Zeit in Anspruch nehmen könnten.