Tödlicher Unfall: Autofahrer übersieht Motorrad

Grabenstätt - Bei einem Unfall am Sonntag in Landkreis Traunstein kam ein Motorradfahrer ums Leben.

Für den Fahrer des Motorrads kam jede Hilfe zu spät. © 7aktuell.de/Ferdinand Dörfler-Farthofer

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf der Staatsstraße 2095 bei Grabenstätt ein Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto.

Der 32-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Altötting war mit einer 34-jährigen Sozia in Richtung Traunstein unterwegs gewesen.

Ein entgegenkommender 39-jähriger Autofahrer wollte nach links in Richtung Erlstätt abbiegen und übersah dabei das Motorrad.

Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine Beifahrerin musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.