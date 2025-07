Tödlicher Unfall in Niederbayern: Autofahrer gerät in den Gegenverkehr

Alles in Kürze

Der Lkw-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Der 76-Jährige war laut Polizeiangaben am Donnerstag um kurz nach 13 Uhr auf der B388 von Bad Birnbach in Richtung Pfarrkirchen unterwegs, als er zwischen Nindorf und Brombach plötzlich in den Gegenverkehr geriet.

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Der 39-jährige Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kam auf einer Böschung neben der Fahrbahn zum Stehen.

Für den Autofahrer aus dem Landkreis Rottal-Inn kam jede Hilfe zu spät - er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagen-Fahrer erlitt einen Schock.