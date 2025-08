Tödlicher Unfall in Niederbayern: Junge Frau gerät in Gegenverkehr und erfasst Biker

Neuburg am Inn - Im niederbayerischen Landkreis Passau ist ein 56-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Alles in Kürze

Das Motorrad wurde nach dem Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert. © Helmuth Riedl/zema-medien.de

Laut den Angaben der Polizeiinspektion Passau ereignete sich die Tragödie am Freitag gegen 12.20 Uhr auf der Kreisstraße PA 7 zwischen Fürstdobl und Eglsee im Gemeindegebiet Neuburg am Inn.

Demnach geriet eine 22-jährige Autofahrerin, die in Richtung Passau unterwegs war, aus zunächst unklaren Gründen in den Gegenverkehr.

Dort erfasste sie mit ihrem Opel den 56-jährigen Biker, der mit seiner Honda in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Das Motorrad wurde durch den Frontalzusammenstoß in den Straßengraben geschleudert.

Der Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. "Die 22-jährige Autofahrerin blieb äußerlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht", so die Polizei.