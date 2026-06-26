Tragischer Arbeitsunfall: 600-Kilo-Stahltreppe stürzt auf Köpfe von Bauarbeitern

Raubling - Zwei Bauarbeiter im Alter von 38 und 34 Jahren sind bei einem Arbeitsunfall in Bayern schwer verletzt worden.

Die beiden Männer wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstagvormittag auf dem Gelände des Bauhofs in Raubling im oberbayerischen Landkreis Rosenheim zu dem Unglück.

Demnach wollten die beiden Mitarbeiter einer Metallbaufirma eine etwa 600 Kilogramm schwere Stahltreppe in ein Treppenhaus heben.

"Als die beiden Männer gerade unter der neuen Treppe standen, stürzte diese plötzlich aus noch ungeklärter Ursache zu Boden und traf hierbei beide Arbeiter am Kopf", erklärte die Polizei.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Schwerverletzten mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen.

Laut Polizeiangaben sind die Verletzungen nicht lebensgefährlich.