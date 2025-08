Unfall auf Bundesstraße: Auto kracht frontal in Wohnmobil

Sonthofen - Folgenschwerer Unfall auf der B19 zwischen Sonthofen und Fischen im Allgäu! Ein Wohnmobil und ein Auto sind im Bereich "Alter Berg" am Dienstag in Bayern frontal zusammengestoßen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Alles in Kürze

Ein Autofahrer ist auf der B19 in Bayern auf die Gegenfahrbahn gekommen - mit schwerwiegenden Folgen. © Lisa Willer/EinsatzReport24

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war der Autofahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gekommen und anschließend mit dem Wohnwagen kollidiert.

In diesem befand sich eine Familie aus Hannover.

Der Mann am Steuer, seine Beifahrerin und ein Kind erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort per Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der Verursacher des Unfalls, der von Fischen in Richtung Sonthofen unterwegs war, wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber abtransportiert. Lebensgefahr bestand bei ihm demnach aber nicht.

Zusätzlich zu den beiden Fahrzeugen war ein weiteres Auto in den Unfall verwickelt. Der Fahrer, der hinter dem Wohnmobil fuhr und nicht mehr rechtzeitig auf die Situation hatte reagieren können, hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt.