Mann auf Pedelec übersieht Biker: Senior stirbt, Motorradfahrer in Klinik geflogen

Alles in Kürze

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 84 Jahre alten Pedelec-Fahrer tun, der Senior verstarb noch am Unfallort. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war der 84 Jahre alte Mann aus Weilheim am Dienstag gegen 16 Uhr auf einem Wirtschaftsweg, welcher parallel zu der Staatsstraße verläuft, von Weilheim kommend in Richtung Wessobrunn unterwegs.

Wenige Meter nach dem Ortsausgang wollte er den Angaben zufolge die ST2057 queren, übersah beim Vorhaben aber einen 24 Jahre alten Reichlinger, der mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße fuhr.

Der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, es kam zum Zusammenstoß mit dem Pedelec.

Beide Männer wurden von ihren Fahrzeugen geschleudert, wobei der Weilheimer so schwere Verletzungen erlitt, dass er diesen trotz aller Bemühungen der Retter noch am Unfallort erlag.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.