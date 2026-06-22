Auch das noch: Prinzenbad wegen Brand geschlossen

Berlin - Das Columbiabad hat immer noch nicht auf. Auch in Kreuzberg gucken Berliner auf der Suche nach etwas Abkühlung in die Röhre: Das Prinzenbad ist nach einem Brand in einem Schaltschrank seit Montagmorgen um 9 Uhr geschlossen.

Das beliebte Prinzenbad bleibt vorerst zu. (Archivbild) © Carsten Koall/dpa

Der Vorfall habe Auswirkungen auf die Wasseraufbereitung, deswegen müssten Besucherinnen und Besucher vorerst draußen bleiben, sagte eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe.

Sie könne noch nicht sagen, wie schnell der Schaden repariert und das Bad wieder geöffnet werden könne. "Wir werden bekanntgeben, sobald wir es wissen."

Die Ursache für den Brand wird den Angaben nach noch geprüft. Die Feuerwehr musste demnach nicht ausrücken.

Auch das nahegelegene Columbiabad ist nach wie vor geschlossen. Die Betreiber gehen davon aus, dass das Schwimmer-, Nichtschwimmer- und das Planschbecken am 3. Juli öffnen könnten. Ursprünglich war die Wiedereröffnung bereits für den 18. Juni geplant.