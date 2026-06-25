Badeunfall in Berliner See: Teenager ertrinkt

Berlin - Bei einem Badeunfall an der Krummen Lanke im Bezirk Zehlendorf ist am Donnerstagmittag ein Jugendlicher ertrunken.

Einsatzkräfte brachten die Person unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Teenager noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte von anwesenden Passanten unter Wasser gefunden und an Land gebracht.

Es soll es sich um einen 17-Jährigen handeln, wie die B.Z. berichtete. Da der Jugendliche keine Vitalzeichen zeigte, versuchten Helfer, den Teenager wiederzubeleben.

Rettungskräfte übernahmen die Reanimation und setzten sie während des Transports ins Krankenhaus fort. Der Zustand des Teenagers war zu diesem Zeitpunkt kritisch. Laut B.Z. soll der am Abend im Krankenhaus verstorben sein.

Der Badeunfall wurde von rund 15 Mitschülern beobachtet, die den Vorfall miterlebten und sichtlich unter Schock standen.

Sie wurden noch vor Ort betreut und anschließend mit einem Feuerwehrbus zurück zu ihrer Schule gebracht.