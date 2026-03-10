Berlin sucht eine halbe Million Fachkräfte: So will die Stadt Jobs besetzen

Berlin - Berlin steht vor einer riesigen Herausforderung: Bis 2035 müssen in der Hauptstadt rund 560.000 Arbeitsplätze neu besetzt werden. Grund sind der demografische Wandel, die Digitalisierung und der wirtschaftlicher Strukturwandel.

Mit der Fachkräftestrategie 2035 will die Stadt den steigenden Fachkräftebedarf sichern. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Der Senat reagiert mit der Fachkräftestrategie 2035 – einem stadtweiten Masterplan, der Fachkräfte sichern, Qualifizierung und Weiterbildung fördern und jungen Menschen neue Perspektiven eröffnen soll.

Auch ungenutzte Potenziale sollen stärker ermittelt werden, um mehr Menschen Zugang zu guter Arbeit zu ermöglichen.

Erstmals bündelt Berlin dafür seine Aktivitäten ressortübergreifend: Von Fachkräfteeinwanderung über berufliche und akademische Aus- und Weiterbildung bis hin zu Digitalisierung und Innovation – alles soll aufeinander abgestimmt laufen.

Auch Rahmenbedingungen wie Wohnen, Kinderbetreuung und Lebensqualität stehen auf der Agenda, um die Stadt für Fachkräfte attraktiv zu halten.