25.08.2023 06:50 Schluss mit Sonne! In Berlin und Brandenburg werden Regen und Gewitter erwartet

Für einen Augenblick fühlte es sich in Berlin und Brandenburg wie Sommer an: Doch in den nächsten Tagen soll es sich deutlich abkühlen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Für einen Augenblick fühlte es sich in Berlin und Brandenburg wie Sommer an. Doch in den nächsten Tagen soll es sich deutlich abkühlen. Nach dem sommerlichen Wetter müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen auf Gewitter einstellen. © Patrick Pleul/dpa Der Freitag beginnt zunächst wie die vergangenen Tage mit extremer Schwüle. Am Vormittag bleibt es laut dem "Deutschen Wetterdienst" weitgehend trocken, die Temperaturen klettern auf 27 bis 29 Grad im Norden Brandenburgs, auf 30 Grad in Berlin und 30 bis 32 Grad im Süden des Landes. Ab dem Nachmittag zieht es sich zu, regional ist mit Schauern zu rechnen, vereinzelt kann es zu Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, lokal sind Regen und vereinzelt Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen gehen auf 19 bis 17 Grad zurück. Berlin Wetter Vom Sommer fehlt in Berlin und Brandenburg weiter jede Spur Dieser Trend hält sich auch am Wochenende. Zwar bleibt es mit 24 bis 27 Grad warm, doch der Himmel ist wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem im südlichen Brandenburg ziehen Schauer durch. Dort kommt es auch zu örtlichen Gewittern mit Starkregen und Windböen. In der Nacht zum Sonntag bleibt es bewölkt und niederschlagsfrei. Nur im Süden Brandenburgs regnet es vereinzelt. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 11 Grad. Der Sonntag beginnt wolkig und trocken bei Temperaturen von 20 bis 23 Grad. Am Nachmittag und Abend kann es erneut lokal regnen. In der Nacht kühlt es sich auf 13 bis 10 Grad ab.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa