Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Berlin/Brandenburg - Kühle Meeresluft zieht über Berlin und Brandenburg hinweg, wobei sich die Luftmasse am Wochenende allmählich abtrocknet und erwärmt. Ein Mix aus Sonne und Wolken sorgt für wechselhaftes Wetter.

In der Nacht zum Samstag wird Dunst und Nebel erwartet. © Patrick Pleul/dpa

Am heutigen Freitagvormittag zeigt sich das Wetter in weiten Teilen Brandenburgs vielfach von seiner sonnigen bis leicht bewölkten Seite, wie der Deutsche Wetterdienst informiert.

Die Sonne hat die Oberhand und sorgt für angenehme Bedingungen mit Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad. Der Wind weht schwach bis zeitweise mäßig aus Südwest bis West.

Im Verlauf des Nachmittags und Richtung Mittag verändert sich die Wetterlage allmählich.

Von Südwesten her zieht eine dichte Bewölkung heran, und im Süden Brandenburgs nimmt der Sonnenschein rapide ab. Gegen Abend ist dort mit gebietsweise auftretendem Regen zu rechnen, während es in den übrigen Regionen trocken bleibt.

Die Wetterlage in der Nacht zum Samstag bleibt zweigeteilt. In der Nordhälfte des Landes bleibt der Himmel gering bewölkt bis wolkig, und es bleibt trocken. In der Südhälfte hingegen fällt anfangs aus der dichten Bewölkung zeitweise Regen.

Später breitet sich Dunst und Nebel aus, teilweise mit Sichten unter 150 Metern. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 13 und neun Grad.