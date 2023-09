Wetter am Wochenende in Berlin und Brandenburg: Regnerisch und kühl

Die Straßen in Berlin und Brandenburg sind am Freitag nass. © Hannes P Albert/dpa

Am heutigen Freitagmorgen ist es überwiegend stark bewölkt, wobei in der westlichen Hälfte von Brandenburg und Berlin Regen fällt.

Im Verlauf des Vormittags verlagert sich der Regen in die östliche Hälfte von Brandenburg und zieht am Nachmittag weiter nach Polen ab.

Auf der Rückseite der Regenfront wird wechselnde bis starke Bewölkung erwartet. Es bleibt aber größtenteils trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 19 und 21 Grad, begleitet von einem meist schwachen Süd- bis Südwestwind.

In der Nacht zum Samstag lockern die Wolken zunächst auf, wobei es teils wolkig und teils gering bewölkt bleibt. Es bleibt niederschlagsfrei, jedoch wird in der zweiten Nachthälfte in der Prignitz die Bewölkung wieder zunehmen.

Die Temperaturen sinken auf zwölf bis neun Grad.