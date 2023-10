Wolkige Aussichten: Herbstlicher Sonntag in Berlin und Brandenburg

Berlin - So richtig sommerlich ist das nicht mehr: Das Wochenende klingt in Berlin und Brandenburg weitgehend trocken, aber etwas grau aus.

Graue Wolken über der Glienicker Brücke, die an der Stadtgrenze zwischen Berlin und Potsdam über die Havel führt. © Soeren Stache/dpa

Der Sonntagvormittag beginnt wolkig oder stark bewölkt, erst im Laufe des Tages gibt es im Berliner Raum bis in die Niederlausitz Chancen auf ein wenig Sonne. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Dazu bleibt es die meiste Zeit des Tages trocken, ganz im Nordwesten Brandenburgs, später im Nordosten kann es ein wenig regnen. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad bei schwachem Wind.

Auch in der Nacht zum Montag zeigen sich viele Wolken am Himmel, in der Uckermark ist mit Regen zu rechnen. In Berlin und südlich von der Hauptstadt bleibt es niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 14 bis zwölf Grad.

Die neue Woche beginnt am Montag zwischen Prignitz und Uckermark mit vielen Wolken, aber überwiegend heiter und trocken. Es wird wieder wärmer: Die Höchsttemperaturen klettern auf 23 bis 26 Grad bei schwachem Wind aus Südwest bis West, am Abend aus Süd.