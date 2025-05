Brandenburger Tor erstrahlt heute aus diesem Grund in anderen Farben

Berlin - Das Brandenburger Tor in Berlin wird am Freitag in europäischen Farben erstrahlen.

Das Brandenburger Tor in Berlin wird am Freitag mit europäischen Farben illuminiert. (Archivbild) © Jonathan Penschek/dpa

Das teilte das Presse- und Informationsamt des Landes Berlin mit.

Grund dafür ist der Europatag, der an die sogenannte Schuman-Erklärung vor 75 Jahren und die damit verbundene Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) erinnert.

"Wir setzen ein Zeichen für unsere europäische Gemeinschaft, denn gerade in Zeiten globaler Krisen, in einer Zeit, in der Russland seit mehr als drei Jahren Krieg gegen die Ukraine führt, müssen wir unsere demokratischen Werte verteidigen und uns für Stabilität, Freiheit und Frieden einsetzen", so der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (52, CDU).