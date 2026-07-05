Pendler müssen sich auf Chaos einstellen: BVG legt gleich mehrere Tram-Strecken still

Berlin - Auf die Hauptstadt kommen harte Wochen zu! Die BVG startet ab August eine großangelegte Baustellen -Offensive.

Die M1 verbindet Pankow mit der Innenstadt und zählt täglich mehr als 25.000 Fahrgäste. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Im Mittelpunkt der Arbeiten steht die Kastanienallee. Zwischen dem 1. August und voraussichtlich dem 13. Dezember 2026 werden dort sowie in der Zionskirchstraße und der Veteranenstraße die Gleise komplett erneuert. Insgesamt tauscht die BVG rund 1,4 Kilometer Schienen und zwei Weichen aus.

Für Fahrgäste bedeutet das: Stillstand auf wichtigen Strecken. Die Tramlinien M1 und 12 werden im betroffenen Bereich komplett durch barrierefreie Busse ersetzt, wie das Verkehrsunternehmen mitteilte.

Besonders die M1 dürfte viele Berliner hart treffen. Sie verbindet Pankow mit der Innenstadt und zählt allein im betroffenen Abschnitt täglich mehr als 25.000 Fahrgäste.

Auch die Linie 12, die den Norden des Prenzlauer Bergs sowie Wohngebiete in Weißensee an das Zentrum anbindet, fällt im Baustellenbereich aus.