28-Jähriger bei Streit im Körnerpark erstochen

Schon wieder ein tödlicher Messerangriff in Berlin: Nach einer Auseinandersetzung ist am Sonntagnachmittag ein 28-Jähriger im Körnerpark in Neukölln gestorben.

Von Christoph Carsten

Berlin - Schon wieder ein tödlicher Messerangriff in Berlin: Nach einer Auseinandersetzung ist am Sonntagnachmittag ein 28-Jähriger im Körnerpark in Neukölln gestorben.

Tatort: Brunnenanlage des Parks an der Schierker Straße

Opfer erlag seinen Verletzungen nach Notoperation

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Wie die Polizei mitteilte, geriet der 28-Jährige gegen 14.50 Uhr an der Brunnenanlage des Parks an der Schierker Straße in einen Streit mit einem bislang unbekannten Mann. Letzterer stach im weiteren Verlauf mit einer Stichwaffe zu und verletzte seinen Kontrahenten so schwer, dass dieser noch in der Grünanlage reanimiert werden musste. Im Krankenhaus erfolgte eine Notoperation, doch vergeblich: Der 28-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen.

Der unbekannte Täter ist weiter flüchtig. Mordkommission und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen. Im Vordergrund stehen dabei Hergang und Hintergrund des tödlichen Angriffs. Die Ermittler hoffen bei der Aufklärung des Geschehens stark auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei sucht Zeugen

Gesucht werden laut Polizei Zeugen, die das Geschehen auf der Wiese neben der Brunnenanlage oder an der Brunnenanlage bis zum Fontainebecken beobachtet haben oder Foto-/Videoaufnahmen in diesem Zeitraum angefertigt haben. Hinweise nimmt die Mordkommission des Landeskriminalamts unter der Telefonnummer (030) 4664-911111, per E-Mail an LKA111-Hinweis@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

