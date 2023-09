25.09.2023 10:15 34-Jähriger bestellt ein Bier und wird krankenhausreif geschlagen

In einer Kneipe in Berlin-Neukölln ist am Sonntagabend ein Mann (34) brutal zusammengeschlagen worden. Dahinter stecken offenbar religiöse Gründe.

Von Christoph Carsten

Berlin - In einer Kneipe in Berlin-Neukölln ist am Sonntagabend ein 34-Jähriger brutal zusammengeschlagen worden. Grund ist offenbar ein religiöses Motiv. Tatort Kneipe: In Berlin-Neukölln wurde ein Mann (34) am Sonntag nach seiner Bierbestellung von Unbekannten verprügelt. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa Laut Polizei trug der Mann eine islamische Gebetsmütze als modisches Accessoire, als er sich gegen 19.10 Uhr in dem Lokal an der Schillerpromenade ein Bier bestellte. Daraufhin näherten sich zwei Unbekannte, von denen einer dem 34-Jährigen unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Zudem soll der Schläger seinem Opfer die Kopfbedeckung entrissen und ihn aufgefordert haben, sich in Zukunft zu überlegen, welche Mütze er trägt. Nach dem Angriff flüchteten die Täter und nahmen die Gebetsmütze mit. Berlin Crime Polizist als Dealer? Mehrere Durchsuchungen wegen Drogenhandels in Berlin und Brandenburg Der 34-Jährige erlitt eine gebrochene Nase, eine Platzwunde an der Lippe und einen gelockerten Zahn. Er wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

