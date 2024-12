600 Euro Schaden: Polizei sucht diese mutmaßlichen Ladendiebe!

Berlin - Drei Männer sollen in einem Geschäft in Potsdam Ware im dreistelligen Bereich gestohlen haben. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit diesen Bildern suchen die Beamten nach den Tätern. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Polizei ereignete sich die Tat am 10. Juli dieses Jahres gegen 18 Uhr in einem Geschäft in Potsdam-Bornstedt.

Dort sollen die mutmaßlichen Langfinger Drogerieartikel in einen Einkaufswagen gepackt und mit Toilettenpapier abgedeckt haben. Kurz darauf lenkte einer der drei Männer einen Mitarbeiter im SB-Kassenbereich ab, während die anderen das Geschäft mit der Ware verließen, ohne zu bezahlen.

Insgesamt sollen sie Ware im Wert von 600 Euro entwendet haben.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zu den Tätern. Anhand von Bildern einer Überwachungskamera erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung. Zudem wollen sie wissen: