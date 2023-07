Frau wird beraubt und verfolgt Täter: Dann geschieht ein Unglück

Zur Tatzeit befand sich im Auto ein Kennzeichen, was in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni auf einem ALDI-Parkplatz auf dem Richard-Tauber-Damm 6 gestohlen wurde.

Einer Frau sei an jenem Tag in Berlin-Neukölln von einem Mann die Halskette entrissen worden - der Täter versuchte anschließend, mit einem Auto zu flüchten.

Mit folgender Beschreibung sucht die Polizei nach dem Täter:

35 bis 45 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

dunkle, kurze Haare

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen außerdem:

Wer hat die Tat beobachtet und/oder kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

Wer kann Angaben zum Fluchtfahrzeug oder dem Fluchtweg machen?

Wer hat in der Nacht vom 2. zum 3. Juni 2023 verdächtige Beobachtungen auf dem ALDI-Parkplatz gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Telefonnummer 030/4664573110 oder per E-Mail an Dir5K31@polizei.berlin.de entgegen. Zeugen oder Leute, die Hinweise geben, können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.