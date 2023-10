Nach Schuss auf zwei Männer: Polizei durchsucht Wohnungen von drei Verdächtigen!

Berlin - Am frühen Montagmorgen durchsuchte die Berliner Polizei die Wohnungen von mehreren Verdächtigen, die Anfang September an einer schweren Körperverletzung beteiligt gewesen sein sollen.

Zwei der drei Verdächtigen konnten in ihren Wohnungen auffindbar gemacht werden. (Symbolfoto) © 123RF/sir270

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, soll die Berliner Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben haben, die Wohnungen von drei Männern zu durchsuchen.

Die Verdächtigen im Alter von 28, 33 und 34 Jahren sollen am 5. September aus einer größeren Gruppe heraus, zwei Männer getreten und geschlagen haben.

Dabei soll eines der Opfer mit einem Schuss in den Oberschenkel verletzt wurden sein.

Drei der Verdächtigen wurden jetzt namhaft gemacht. Die Beamten trafen zwei der drei Männer in ihren Wohnungen in Berlin und Brandenburg an und sammelten zudem Beweismittel.

Die Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.