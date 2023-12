Bewaffnete Überfälle auf Getränkemarkt und Erotikshop: Schlug ein Räuber zweimal zu?

Ob die beiden Raubüberfälle zusammenhängen, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Er betrat das Geschäft an der Seestraße am Freitagvormittag gegen 11 Uhr und forderte an der Kasse Bargeld, das er jedoch nicht bekam, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Danach schlug der Räuber einen 48-jährigen Mitarbeiter mit der Waffe auf den Kopf und flüchtete unerkannt auf einem Kleinkraftrad.

Knapp eine Dreiviertelstunde später bedrohte dann ein Räuber die Angestellte eines Erotikladens in der Romain-Rolland-Straße in Heinersdorf mit einer Waffe.

Die 37-Jährige gab ihm Geld aus der Kasse, sie blieb unverletzt. Der Räuber flüchtete ebenfalls auf einem Kleinkraftrad