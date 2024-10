Bewaffnete überfallen REWE-Markt in Britz - Täter noch auf der Flucht!

Berlin - Zwei bislang unbekannte Personen haben mit Waffen in Berlin-Britz einen Rewe-Markt überfallen.

Die Berliner Polizei rückte währenddessen mit einem Großaufgebot an. Laut den Beamten entkamen die Täter trotzdem. Beute konnten sie nicht machen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, hatten die Unbekannten kurz vor 22 Uhr den Laden am Buckower Damm betreten und vom Personal Bargeld gefordert.

Die polizeilichen Untersuchungen am Tatort waren um circa 1 Uhr beendet. Am Dienstag wird der Supermarkt wie gewohnt öffnen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.