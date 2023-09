Blutiger Streit: Männer gehen mit Messern aufeinander los

Die Polizei sicherte Spuren. © Dominik Totaro

Am Mittwochnachmittag wurde in Marzahn in der Märkischen Allee an einem Vergnügungscenter ein 32-jähriger Mann durch Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Er war in Streit mit drei weiteren Männern geraten und wurde nach dem Angriff in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm zwei Männer im Alter von 40 und 22 Jahren fest.

In einer U-Bahn am Bahnhof Wuhletal wurde ein 26-jähriger Mann am Mittwochabend niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Zuvor hatte ein Mann Fahrgäste angepöbelt. Der 26-Jährige bat ihn um Ruhe, woraufhin der Pöbler auf ihn zuging und mehrfach zustach, wie die Polizei mitteilte. Der Täter sei dann geflüchtet.

Auf einem Parkplatz an der Landsberger Allee in Lichtenberg gingen am Abend mehrere Männer mit Messern aufeinander los. Zwei 27-jährige Männer erlitten Stichverletzungen im Oberkörper, ein 22-Jähriger wurde am Arm verletzt. Alle Männer fuhren in ein Krankenhaus.