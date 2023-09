Brutale Attacke in Alt-Hohenschönhausen: Obdachloser landet auf Intensivstation

Berlin - Bei einer mutmaßlichen Attacke in Alt-Hohenschönhausen (Bezirk Lichtenberg) ist ein Obdachloser lebensgefährlich verletzt worden.

Die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Eine Polizeistreife habe am vergangenen Sonntag gegen 23.30 Uhr den Verletzten bemerkt und einen Rettungswagen in die Genslerstraße gerufen, teilte die Behörde erst am Freitag mit.

Der 38-Jährige erlitt den Angaben nach eine Platzwunde und eine Schwellung am Kopf. Er kam in eine Klinik.

Auch eine Hirnblutung sei bei ihm festgestellt worden, wie es weiter hieß. Der Mann werde derzeit künstlich beatmet.

Es ist aktuell davon auszugehen, dass er nicht überleben wird.